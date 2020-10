Ballando con le Stelle, Sinisa Mihajlovic ballerino per una notte: il mister ospite con la moglie, a giudicarli sarà Selvaggia Lucarelli

Sabato sera Sinisa Mihajlovic svestirà i panni dell'allenatore di calcio per cimentarsi in quelli di...ballerino. Insieme alla moglie Arianna, Mihajlovic sarà l'ospite della nuova puntata di Ballando con le Stelle. Si prospettano però scintille: l'ingrato compito di giudicare la coppia spetterà a Selvaggia Lucarelli, che quest'estate non ha risparmiato le sue critiche all'allenatore del Bologna dopo aver preso il Covid in Sardegna.

Arianna e Sinisa Mihajlovic si improvviseranno in un tango, ma dovranno fare delle piroette per evitare le frecciatine della giornalista del Fatto e TPI. Selvaggia Lucarelli, infatti, a inizio settembre ha criticato l'atteggiamento del mister di fronte al coronavirus, dopo aver riconosciuto i suoi meriti lodevoli nell'affrontare la leucemia. «Hai avuto una malattia importante, la società ti ha sostenuto, ti ha aspettato, ha sofferto con te, il minimo che tu possa fare la stagione seguente è ricambiarla col massimo della professionalità».

La giornalista parte poi all'attacco dell'intervista di Mihajlovic rilasciata alla Gazzetta, «in cui l’allenatore del Bologna spiega a noi altri scemi che magari abbiamo fatto vacanze più ritirate pur godendo di ottima salute, che lui non ha sbagliato nulla e che se la pensiamo diversamente siamo invidiosi della sua vita, delle sue vacanze, delle sue partite a calcetto con Briatore. Naturalmente, sale in cattedra all’indomani della sua guarigione dal Covid, mica prima». Comunque vada, sabato sera se ne vedranno probabilmente delle belle.

