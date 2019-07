Temptation Island 2019, Katia su tutte le furie dopo il video di Vittorio: «Spacco tutto!»

Venerdì 5 Luglio 2019, 16:56 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2019 18:02

Non mancheranno i colpi di scena nella prossima puntata di Temptation Island 2019, reality estivo di coppia targato Mediaset, campioni di ascolti e condotto da Filippo Bisciglia. Una delle indiscusse protagoniste sembra essere la “fotonica” Katia Fanelli.Dall’account Instagram della trasmissione infatti è stato postato un video di anticipazione della terza puntata in cui si vede una Katia su tutte le furie. Durante la vacanza nel villaggio infatti il suo fidanzato Vittorio Collina si è avvicinato un po’ troppo a una tentatrice e la relazione della compagnia è stata esplosiva. Proprio lei che aveva ammonito il fidanzato per la sua calma piatta, invitandolo a darsi una svegliata.Katia è incredula davanti al video assieme alle amiche d’avventura: «Ma è Vittorio? – si chiede - Ma guardalo!». Il fimato forse mostra anche momenti intimi: «Ma “bazzala” e fai prima…». Poco dopo però la ragazza si fa prendere dall’ira e minaccia: «Spacco tutto». Infine qualche insulto per Vittorio: «Culon* sei e culon* rimani!».