Temptation Island 2019, Katia Fanelli sogna "Uomini e Donne": «Vittorio invece resterà solo e sofferente»

protagonista dell'ultima edizione di "Temptation Island", è tornata single e potrebbe sognare il trono di "Uomini e Donne". In un'intervista aper il settimanale "Chi" la giovane "fotonica" parla della sua estate lontana dall'ex fidanzato Vittorio Collina. La loro storia d'amore non è sopravvissuta al docu-reality prodotto daL'ultimo falò di confronto è stato deleterio, così come la presenza di una terza persona, la singleKatia ha ammesso di sentire la mancanza di Vittorio, ma non ha rimpianti: «Lui mi manca. Lo ammetto. Ma dentro non sento lo stomaco che si stringe, non sento quella cosa forte che si chiama amore. Forse era solo abitudine, credo. Lui resta il più grande amore della mia vita. Ma se in due anni e mezzo non ho nemmeno avuto la forza di andare a convivere significa che un malessere era presente. Per fortuna che non l’ho fatto».«Dargli del cog*ione davanti a tutta Italia non è stato carino. Ma l’ho fatto per svegliarlo. Idem frequentare il corteggiatore. Vittorio è convinto che io lo abbia tradito, ma deve sapere che l’ultimo con cui ho fatto l’amore è proprio lui. Noi donne non "ragioniamo" come gli uomini», ha aggiunto. Nei suoi confronti, però, non sono mancati toni più duri: «Non ha mai voluto affrontarmi. Ha portato la valigia con i miei vestiti a mia sorella. Un uomo senza carattere. Vergognoso. L’ho cercato e niente. Ridicolo: si sta facendo la storiella "finta" con Vanessa».Anche in un'intervista a "Uomini e Donne Magazine", aveva parlato del rapporto con la single Vanessa . «Vittorio deve aprire gli occhi. Mi dispiace per la sua poca furbizia. Lei lo sta usando, lui magari è convinto che accada qualcosa. Vanessa cerca visibilità, lui l’amore. Resterà solo e sofferente».