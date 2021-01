The Roast of Italy: Francesco De Carlo esplora il mondo del porno con l’attore e regista Francesco Malcom

The Roast of Italy: Francesco De Carlo esplora a modo suo il mondo del porno con l’attore e regista Francesco Malcom. Martedì 19 gennaio alle 22.00 su Comedy Central (canale 128 di Sky e in streaming su NOW TV) , il comico metterà in discussione sé stesso e tutto quello che conosce sull’amore, sugli incontri sentimentali e sul sesso, indagando le fantasie degli italiani, i vizi e i peccati capitali.

In questa nuova puntata di The Roast of Italy, che andra in onda martedì sera, De Carlo esplora a mondo suo il mondo del porno. Ad aiutarlo in questo imprevedibile incontro è stato chiamato un rappresentante di spicco dell’hard italiano: l’attore e regista Francesco Malcom.

Come molti della sua generazione, Francesco De Carlo è infatti un grande frequentatore di siti porno, ma da un po’ di tempo non trova più una categoria che soddisfi le sue fantasie: tutti scenari troppo simili, l’eccitazione ormai è solo un miraggio. Forse perché la sua vita è ossessionata dalla comicità, dalla battuta, dal fare stand up. E se la soluzione si trovasse nel mettere in dialogo questi universi così lontani?

Francesco De Carlo unisce quindi all’erotismo che cerca nel porno contemporaneo, la sua comicità, dando vita ad un nuovo genere narrativo che manca: il porno comedy! Ma come creare il primo porno comedy online? Innanzitutto bisogna pensare ad un nuovo capitolo della “storia italiana”, scrivere la sceneggiatura e poi chiedere aiuto a qualcuno del settore, in grado di aiutarlo nella realizzazione di un tale ed ambizioso progetto. Ed è qui che entra in scena una personalità in questo campo: Francesco Malcom. De Carlo diventerà regista per la prima volta…cosa accadrà?

Attraverso una serie di incontri, interviste, e vibranti esperienze immersive, De Carlo cercherà di rispondere a queste e ad altre domande, con momenti di riflessione e pezzi di stand up comedy inerenti al tema di puntata. Il programma infatti parte da un presupposto ben preciso: un comico, per parlare di un tema, deve conoscerlo, deve fare esperienza, uscire dalla propria comfort zone e vivere la vita.





