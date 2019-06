Truffe romantiche, rubata anche la foto di Maurizio Aiello: «Mi sento in colpa per i miei figli»

Mercoledì 12 Giugno 2019, 22:09 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2019 22:12

Continua l'inchiesta di Chi l'ha Visto? sulle cosiddetteAnche l'attoreè rimasto coinvolto a sua insaputaNella redazione di Rai Tre continuano ad arrivare numerose segnalazioni di persone, donne e uomini, che sono finite nella trappola di sedicenti personaggi che adescavano potenziali vittime conper estorcere loro del denaro. Maurizio Aiello mi sento in colpa per non aver tutelato i miei figli perché sono finiti anche loro nelle mani dei criminali.La foto del noto volto diè stata usata all'estero e l'attore si è collegato in diretta per raccontare la sua esperienza. «Uno dei vostri autori mi ha aperto gli occhi e poi mi è arrivato un messaggio su Instagram di una donna francese di 55 anni che mi avvertiva di questo profilo falso (tale Fabrice Florent). L'uomo con la mia faccia fingeva di essere separato con due figli, che poi erano i miei, e in cerca d'amore. Poi lei ha intuito che c'era qualcosa che non andava e ha cercato su. Sono riuscito a bloccare anche il profilo. Il problema è che uno chiude e un altro apre».Il consiglio è quello die fare in modo che i fascicoli aumentino per dare la portata dell'emergenza. Il programma ha anche diffuso un tabellone di 51 foto rubate. Sono tante le storie che ruotano attorno a questi scatti, come quella di una donna bella e in carriera che è stata truffata da qualcuno con la faccia di un modello tedesco. Quando ha capito tutto, ha smesso di dargli i soldi.