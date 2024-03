Chi l'ha Visto, Antonella Di Massa morta. Il marito Domenico: «Mi sento un fallito, dov'è stata tutto questo tempo?». Gli amici: non è lei

Chi l'ha Visto, il programma condotto da Federica Sciarelli, continua a catturare l'attenzione dei telespettatori con inchieste e misteri. Durante la puntata di mercoledì 13 marzo si è parlato della morte di Antonella Di Massa, 51 anni, trovata cadavere a Ischia dagli inviati della trasmissione. Era in un aranceto in località Succhivo, nel Comune di Serrara Fontana, già ispezionato ed era a poca distanza dall'auto della donna e dalla telecamera che per l'ultima volta l'ha ripresa. La proprietaria del terreno ha detto di essere stata in quel punto domenica 25 febbraio e di non aver notato nulla. «Ma che cosa è successo in quegli undici giorni?». Un resoconto dettagliato degli sviluppi della ricerca e delle circostanze avvolte dal mistero è stato al centro della trasmissione condotta da Federica Sciarelli. L'inviato della trasmissione ha rivelato un dettaglio. «Dopo essere uscita di casa, il 17 febbraio, Antonella ha acquistato una bottiglia di liquido refrigerante - ha sottolineato l'inviato -. La persona che ha venduto questo liquido ad Antonella la ricorda serena

«Forse lei ha conosciuto qualcuno ed ha comprato il liquido per qualcun altro - ha sottolineato Domenico -. Il cappuccio in testa è perché si voleva nascondere ma da chi? da cosa? Lei è morta 24 ore dal ritrovamento e per undici giorni dov'è stata? Se ha trovato un riparo? Io mi sento un fallito».

«Noi sappiamo l'uscita di casa e il punto di arrivo - ha sottolineato Domenico -.

In mezzo non sappiamo nulla di quello che è successo. A me questo interessa sapere. Perché non l'abbiamo aiutata? Si poteva salvare? Io mi sento un fallito. Non credo che una casalinga sarebbe capace di beffare tutti quanti. La mia famiglia ha bisogno di rispetto e le mie figlie hanno bisogno di tranquillità. Io volevo aiutare Antonella e questo è un appello che è valido anche oggi. Se qualcuno è a conoscenza di qualcosa può recarsi dalle forze dell'ordine».

In studio con Federica Sciarelli, l'avvocato Nicodemo Gentile ha espresso una sua riflessione in merito al caso, soprattutto dopo aver visto la clip. «C'è grande dignità da parte del marito - ha sottolineato l'avvocato Nicodemo -. Io credo che la donna sicuramente sia stata in qualche posto. Lei ha acquistato il liquido il 17 ma non lo utilizza subito, questa è una cosa strana. Quando Antonella è uscita di casa ed ha preso la macchina si vede che ha un passo deciso, molto spedito. Mentre all'entrata è più lento. Questa è una cosa strana nel comportamento che è evidente».

Due amici di Antonella, in collegamento durante la trasmissione, hanno raccontato alcuni dettagli. «La mattina passate le 10, Antonella ha inviato un messaggio di buongiorno a mia sorella - ha sottolineato Valentina -. Io penso che lei non si sia tolta la vita, non credo a questa cosa». «Conosco Antonella da 12 anni ma lei non ha mai mostrato una cosa del genere - ha sottolineato Luigi -. Quello che noi vediamo è un'altra persona, non è lei».

«Lei era una donna innamorata della vita - ha sottolineato l'amica di Antonella -. Io sono portata a credere che fosse Antonella ma non possiamo dire nulla con sicurezza. Lei non voleva essere riconosciuta, forse c'era qualcuno che la voleva aiutare. Antonella aveva paura anche dell'ombra sua figurati se poteva dormire da sola. Io penso che lì ce l'hanno portata. Ha usato il sacco nero per coprirsi dal freddo? Per piacere. Antonella era una donna di casa».