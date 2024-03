Antonella Di Massa morta a Ischia, folla e dolore ai funerali: «Tornata al Padre come una stella»

C'erano oltre 300 persone a dare l'ultimo saluto a Antonella Di Massa, la 51enne ischitana trovata morta nei giorni scorsi in un agrumeto di Serrara Fontana.

Nella chiesa dei Passionisti di Casamicciola, il comune dell'isola verde nel quale abitava la donna, silenzio e commozione. Chi non è riuscito ad entrare si è assiepato lungo la scalinata della chiesa.

«Oggi - ha detto il parroco che assieme agli altri sacerdoti di Casamicciola ha presieduto il rito funebre - Antonella è tornata alla casa del Padre, come una stella».

Lacrime e segni della croce all'uscita del feretro, accompagnato dal marito e dalle due figlie della 51enne, morta per cause che non sono ancora chiarite.