Uomini e donne, Gemma Galgani dopo il lifting: «Non giudicatemi, ecco perché l’ho fatto»

Gemma Galgani è tornata a Uomini e donne dopo aver fatto il lifting. Gemma Galgani, dama del trono over, spiega la sua decisione, tra l’altro improvvisa, di ricorrere al chirurgo, scatenando le critiche dell'acerrima nemica Tina Cipollari.

La scelta è arrivata in un momento in cui non si piaceva più, anche per via dei giovani corteggiatori in trasmissione: «Non giudicatemi se ho fatto un mini-lifting a settant'anni (...) C'è stato un periodo in cui non piacevo più e questo mi creava disagio nel rapporto con gli altri, visto che avevo anche frequentazioni con uomini più giovani di me come Sirius. Non avevo mai pensato al lifting, la mia è stata una decisione improvvisa. Io sono così, imprevedibile».

La convalescenza l’ha aiutata anche a capire che deve trovare l’amore («Nel residence in cui ero ospite ho fatto coprite tutti gli specchi per resistere a qualsiasi tentazione: non mi sono voluta vedere per tre settimane. Mi sono anche resa conto che so stare da sola: quindi, quando cerco un uomo per portare avanti un percorso di vita a due, è proprio per convinzione e non soltanto per avere una compagnia») ed è contenta del risultato ottenuto: «Bella non lo sono mai stata né mi sono mai sentita tale. Ho sempre avuto una mamma molto severa che mi diceva sempre l'opposto. Sono contenta perché ho ritrovato la serenità che avevo perso e questa è la cosa più importante».

Ultimo aggiornamento: 12:53

