Uomini e Donne, Tina Cipollari in polemica con Riccardo: «Sei litigioso e contorno, se ti fidanzerai avrai le corna»

Non c'è pace nello studio di Uomini e Donne. Tutta colpa di Riccardo Guarnieri che dopo aver tenuto in piedi una frequentazione con Gloria stamattina ha deciso di concedersi una colazione con Maria Grazia. La scelta ha sorpreso un po' tutti nel reality e Tina Cipollari non ha potuto esimersi dall'esprimere il proprio disappunto.

Uomini e Donne, la polemica tra Tina Cipollari e Riccardo Guarnieri

«Con te sto bene, ma siccome non c'è un legame sentimentale tra me e te – altrimenti una cosa del genere non l'avrei fatta – perché non sentire un'altra persona? Potrei dare valore alla nostra storia oppure no» prova a difendersi Riccardo. La sua spiegazione però non convince e infatti si fa subito avanti polemica la Cipollari.

«Pensavo che tu fossi cambiato, ma sei un uomo così contorto, così complicato – esordisce Tina, criticando il suo narcisismo –. Vai a riesumare tutte le cose del passato. Io non so se stai qui per cercare una donna e l’amore, ma nel caso in cui ti fidanzassi, sarai un grande cornuto».

Maria De Filippi richiama all’ordine l'opinionista, che però rincara la dose: «Sei un uomo destinato ad essere tradito da una donna perchè sei troppo complicato e hai un carattere litigioso».

«Non è vero, è una descrizione che non mi appartiene – prova a difendersi Riccardino –. Non credo di essere cornuto perchè credo di essere un grande amatore». «Guarda che non esiste solo quello. Ricordati che l’attrazione mentasle è più forte di quella fisica perchè ricordati che uno stallone lo trovi ovunque, ma un uomo intelligente è raro trovarlo» lo redarguisce Tina Cipollari.

Prima di concludere: «Fidati che di uomini che sono buoni solo a quello sono tanti, ma un uomo che ti prende di testa è raro trovarlo». Come è finita tra Riccardo e Gloria? Alla fine la dama, dopo essersi messa a piangere, ha deciso di interrompere la frequentazione con il corteggiatore e di volare verso altri lidi.