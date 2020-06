Alex Zanardi, come sta l'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico che ieri è stato sottoposto a un secondo intervento neurochirurgico: per lui la notte è trascorsa senza variazioni del quadro clinico e le sue condizioni cliniche sono stabili, quelle neurologiche rimangono gravi. Il campione bolognese, sedato, intubato e ventilato meccanicamente e in coma farmacologico, rimane ricoverato nel reparto di terapia intensiva del policlinico universitario di Santa Maria alle Scotte di Siena.



Le sue condizioni sono giudicate stabili dal punto di vista cardio-respiratorio e metabolico, «gravi dal punto di vista neurologico». Un nuovo bollettino medico è atteso in giornata, probabilmente a 24 ore dalla fine dell'intervento al cervello durato ieri circa due ore e mezzo.

Ultimo aggiornamento: 11:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA