Della stessa città di Gianluigi Donnarumma e più piccola di un anno del campione d’Europa. Da Castellammare di Stabia a Tokyo, Angela Procida ha esultato doppiamente per la vittoria straordinaria dei leoni azzurri a Wembley, merito delle eccezionali parate del suo celebre concittadino, apprezzate anche dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi. La nuotatrice paralimpica è riuscita nel suo intento: staccare il pass per le Paralimpiadi nipponiche. «Ansia, tensione, felicità e adrenalina iniziano a farsi sentire, ma non vedo l'ora di poter nuotare e gareggiare in una competizione che rappresenta la massima aspirazione ed il sogno più grande di ogni atleta», spiega entusiasta.

Sugli scudi alla Scandone, dove ha fatto indigestione di medaglie. «Buone prestazioni in vista del carico che sto affrontando. Ho realizzato due nuovi record italiani assoluti non solo nei 50 stile libero, ma anche nei 150 misti, gara nuova quanto difficile per la sottoscritta». Quattro volte prima (50 dorso e finale open 50 dorso, 100 dorso e 50 sl) e seconda nella finale open 100 dorso. «I Campionati Assoluti sono stati l'ultimo banco di prova per l'evento più atteso degli ultimi 5 anni», osserva Procida, classe 2000. «Tokyo è la realizzazione di un grande sogno ed il raggiungimento di un grande obiettivo, ma ora è il momento di lanciare il cuore oltre l’ostacolo, perché tra poco più di un mese toccherà difendere i colori della bandiera italiana. Pertanto assicuro il massimo dell’impegno per rendere orgogliosi coloro che mi hanno sostenuta in questo importante percorso importante».

Sulle ali dell’entusiasmo Angela, alla sua prima partecipazione alla rassegna tanto ambita. Prenderà parte alla spedizione azzurra con Vincenzo Boni ed Emmanuele Marigliano. «Ormai manca davvero poco alla nostra partenza, l'ho realizzato proprio nel momento in cui sono stati consegnati i 29 pass alla Nazionale paralimpica italiana». Non si pone limiti Angela (nelle foto di Paco Clienti). «Desidero ringraziare il presidente della Finp Roberto Valori, il commissario tecnico Riccardo Vernole, con tutto lo staff azzurro. Un grande ringraziamento va alla mia allenatrice Francesca Allocco e al Centro Sportivo Portici e Leucopetra, ed in particolare ad Enzo Allocco, che ha dato anima e passione per la realizzazione degli Assoluti a Fuorigrotta. Sono stati eccezionali, grazie anche agli sforzi dei volontari, che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione».

Perfetto il gioco di squadra. «Dietro il successo di un'atleta c'è l’immenso lavoro e il costante impegno non soltanto mio, ma dell’intero gruppo che mi sostiene e gli sponsor che hanno deciso di appoggiarmi: Nuoto Extremo, Net Integratori, Di Gennaro Spa, Globus Corporation, Progettiamo Autonomia e Triride Italia», conclude la concittadina di Donnarumma, nuovo portiere del Paris Saint-Germain. «Ora testa in acqua e road to Tokyo», con un tifoso in più per Angela Procida.