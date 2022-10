La Beach Tennis Campania si conferma in Serie B

Anche quest’anno la Beach Tennis Campania riesce nell’impresa di confermarsi nel campionato di serie B a squadre.

Nella fase nazionale disputata a Bologna dal 14 al 16 ottobre la formazione capitanata da Roberto Solombrino, dopo aver sfiorato la qualificazione contro la rappresentativa Toscana per le fasi finali del titolo nazionale, ha sconfitto la squadra del Lazio in uno spareggio carico di adrenalina nel long tie-break, confermandosi nel campionato cadetto anche per la prossima stagione. Splendida vittoria nel doppio femminile delle campane Milly Grasso e Juci Santos, sconfitta di misura nel doppio maschile per Francesco Rogliani e Pasquale Gallo, spareggio nel doppio misto decisivo con la vittoria all’ultimo respiro di Lucrezia Vitelli e Giuseppe Marroccella.

Numerosi i tifosi campani presenti al Country Club di Bologna a sostenere la squadra. «Siamo davvero orgogliosi per questo risultato: il livello tecnico di questo sport è cresciuto davvero tanto negli ultimi anni e confermarsi tra le migliori squadre italiane è un risultato davvero straordinario» dice il Presidente della Beach Tennis Campania Luca Pandolfi. Grande soddisfazione anche del fiduciario del beach tennis della Campania, nonché componente della squadra, Marco Lubrano: «Facciamo grandi sacrifici per diffondere questo sport nella nostra regione, ma questi risultati ci gratificano e ci danno nuovo entusiasmo per le prossime sfide».