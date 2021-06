Il beach tennis riparte al Lago Patria con atleti in arrivo da tutta Italia

È tutto pronto al Lido Gallo di Lago Patria per il ritorno del grande beach tennis in Campania. Sabato 19 e domenica 20 giugno atleti provenienti da diverse regioni si daranno battaglia nel torneo a montepremi UnipolSai.

Il presidente dell'associazione sportiva Beach Tennis Campania, Luca Pandolfi, ha curato insieme al fiduciario della FIT Lubrano ed al direttivo dell'associazione tutti gli aspetti organizzativi: «Dopo oltre un anno di restrizioni dovute alla pandemia siamo davvero felici di ripartire con una competizione di altissimo livello e ci auguriamo che eventi come questo abbiano la visibilità che questo disciplina sportiva merita». Molti sono i nomi di spicco tra i partecipanti al torneo: Rosichini, finalista ai recenti campionati italiani assoluti, e Boscolo dalla Toscana, i laziali Chiodioni, pluricampione italiano e campione del mondo over 40, Maurelli, Serantoni, Ammendola e Gonnella. I napoletani Testa, Esposito, Trecarichi e Gallo cercheranno di contrastare questi avversari. Sul versante femminile ci saranno, tra le altre, le italo brasiliane Santos, le campane Grasso, Buonocore e Vitelli, la marchigiana Alessandrelli e le nuove promesse under Paduano e Piccirillo.