L’episodio che ha segnato il match di Matteo Berrettini ha un vago sapore calcistico di epoca pre-Var. Tiebtreak del primo set: il risultato è 5-3 per Tsitsipas che ha rimontato l’italiano da 1-3. Matteo esegue una buona palla, il greco la rispedisce nell’altro campo ma, secondo Matteo, dopo che la palla ha toccato terra per la seconda volta.

APPROFONDIMENTI TENNIS Internazionali, Djokovic vola ai quarti, Tsitsipas elimina Berrettini... MASTERS 1000 ROMA Internazionali, Nadal batte Sinner in due set, avanti Berrettini e... TENNIS Roma, da oggi è città aperta al pubblico dello sport

Internazionali, Djokovic vola ai quarti, Tsitsipas elimina Berrettini in due set

Matteo è talmente certo delle sue ragioni da dirigersi vero Carlo Bernardes, che arbitra l’incontro e gli dice: «Non ha visto? Ha toccato al cento per cento! Al-cento-per-cento». Ma l’arbitro brasiliano non batte ciglio: «Da qui non posso vedere in quell’angolo». E dato che era lui l’unico a poter effettuare quella chiamata Tsitsi sale 6-3.

Il fermo immagine pare confermare, senza troppi dubbi, che la palla ha effettivamente toccato terra due volte prima che il greco la rigiochi. E lo stesso body language del greco pare confermare che pure lui era conscio di aver goduto di un bel colpo di fortuna; e al primo rimbalzo.

Un episodio che bene o male ha “rotto” la partita di Berrettini che poi ha ceduto le armi piuttosto nettamente anche nel secondo set: 7-6 (3) 6-2 il risultato finale.

Nel dopopartita Matteo è tornato (con il sorriso sulle labbra: che stile, ragazzi) sull’episodio: «In effetti un po’ ci ho pensato. Ne ho parlato anche con l’arbitro dopo la partita ed effettivamente era difficile per lui vedere il secondo rimbalzo. Gli ho detto: la prossima volta però prova a guardare meglio… Io ero sicuro che la palla avesse toccato terra due volte: l’ho capito perché la pallina improvvisamente si è messa e girare in senso inverso rispetto a prima. Che è poi anche il motivo per cui l’ho messa fuori. Un replay in campo anche per questi episodi? Oggi avrebbe dato ragione a me perché ho visto il replay ed era proprio doppio rimbalzo... Comunque sia chiaro: non ho perso solo per questo».