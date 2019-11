Mathieu Van der Poel (Corendon Circus), domina ancora la Coppa del Mondo di ciclocross e a Tabor, conquista il trentesimo successo consecutivo in questa specialità. Bene anche l’Italia nella Repubblica Ceca, con l’argento di Davide De Pretto nella categoria juniores e il quinto posto dell’Arzuffi.

Il campione mondiale ed europeo, Van der Poel ha stupito ancora una volta e nella quarta prova di Coppa del Mondo a

Tabor, partendo in terza fila, è riuscito a superare 25 corridori e a conquistare la corsa. Indomabile questo fenomeno olandese che è riuscito a far fronte anche ad un problema meccanico, continuando la sua cavalcata verso l’ennesima vittoria. Il secondo posto ancora una volta è andato al fiammingo Eli Iserbyt(Pauwels-Sauzen Bingoal), che ancora non è riuscito a superare il rivale. Il bronzo è andato Lars van der Haar (Telenet-Fidea), tra i favoriti per la vittoria di oggi. Il belga Iserbyt anche se non ha vinto, può ritenersi soddisfatto, adesso è lui il leader della classifica di Coppa del Mondo.

Per gli italiani sarà difficile ottenere risultati di rilievo nella categoria Elite, dove il dominio assoluto è in mano a belgi e olandesi che occupano i primi 10 posti della classifica.

Il prossimo appuntamento per la Coppa del Mondo sarà il 24 novembre a Koksijde in Belgio. Ultimo aggiornamento: 19:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA