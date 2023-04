Crispano, il 15enne Luca Miele “sbanca” la Sicilia e si laurea campione d’Italia di taekwondo

Prestigiosa affermazione in terra siciliana per il giovane crispanese Luca Miele, che ha vinto il campionato italiano di taekwondo, categoria -63 kg (15-17 anni). La grande kermesse sportiva nazionale si è svolta per la prima volta a Bagheria, il comune più popoloso, dopo Palermo, della città metropolitana. Dunque protagonista assoluto della competizione nazionale è stato il 15enne promettente atleta di Crispano, in forza al “Team De Gregorio - Sport Village Campania” di Caivano, che, sul tatami del Palasport Carlo Alberto Della Chiesa, con grande determinazione e spirito di sacrificio, ha vinto quattro incontri consecutivi, superando nettamente gli agguerriti avversari.

Una performance impeccabile che ha consentito al campione crispanese di salire sul gradino più alto del podio e di portare così a casa uno strepitoso successo. Nello scorso mese di febbraio Luca aveva già trionfato nel campionato regionale di taekwondo (categoria Junior-cinture rosse), svoltosi al Palaveliero di San Giorgio a Cremano. “E’ stata una vittoria davvero emozionante ed esaltante - dice Luca - da condividere con la mia famiglia, con il team del maestro Pietro De Gregorio e delle figlie Susy e Rosa, e con tutto lo Sport Village Campania di Caivano”.