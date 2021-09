Da domani a Napoli il Giro d'Italia a vela

Da domani e fino al 7 settembre 2021 Napoli ospiterà la quarta tappa dell'evento velico “Marina Militare Nastro Rosa Tour”, manifestazione sportiva organizzata da Difesa Servizi, SSI Events e dalla Marina Militare. Il tour è partito da Genova il 26 agosto per compiere un “Giro d’Italia a vela”, un’innovativa regata a tappe lungo le coste d’Italia, con gli specialisti del boards kite foil, la nuova classe Olimpica in programma nel 2024, gli equipaggi dei velocissimi catamarani Diam 24, scelti per le stadium racing, e i binomi misti uomo/donna a bordo dei famosissimi Figaro Beneteau 3, scelti per le lunghe prove di altura. Tutte le classi coinvolgono atleti di fama internazionale, inclusi medagliati Olimpici e campioni di specialità. Un mese di vela nei mari d’Italia, da Genova a Venezia, passando per Civitavecchia, Gaeta e Napoli, sul mar Tirreno e per Brindisi, Bari e Marina di Ravenna sul mare Adriatico, con un progetto a medio-lungo termine di portata significativa e richiamo internazionale e con l’occasione unica di promuovere la bellezza e il fascino del nostro Paese, visto il forte legame che esprimono con il tessuto sociale e culturale delle diverse realtà italiane. Pertanto, i percorsi e le rotte saranno tracciati per enfatizzare la nostra rete di Fari, ovviamente nei limiti delle percorrenze e, per ulteriore visibilità, ciascuna delle barche partecipanti avrà il nome di un Faro.

L’iniziativa è inserita fra quelle trainanti del progetto Valore Paese Italia, un brand nazionale che raccoglie diversi circuiti tematici legati al turismo sostenibile e alla scoperta delle bellezze dei territori italiani e in cui si riconosce il network pubblico / privato di soggetti che partecipano a strutturare ed animare la rete. Marina Militare Nastro Rosa Tour sostiene anche attività e progetti di beneficenza ed ecologici, tra cui Weaving Meadow, un’importante Fondazione che mira a proteggere la posidonia, una pianta acquatica vera fonte di ossigeno per il mare.

A Napoli sarà assegnato anche il Trofeo Alilauro, sponsorizzato dalla Alilauro, moderna realtà che occupa un ruolo di primo piano nello scenario armatoriale italiano. L’evento animerà le sedi di tappa portando l’azione a pochi metri dalle banchine grazie alle regate con formula stadium race e con un race village che permetterà ad appassionati e addetti ai lavori di scoprire il dinamico mondo del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2021. La storica Base Navale di Napoli della Marina Militare ospiterà il villaggio della vela. Per l’avvocato Fausto Recchia, amministratore delegato di Difesa Servizi S.p.A., il “Marina Militare Nastro Rosa Tour, oltre a valorizzare il brand Marina Militare, vuole essere un’occasione importante per sostenere il progetto Valore Paese Italia e la valorizzazione dei Fari e degli edifici costieri, in collaborazione con tutti i partner coinvolti. Difesa Servizi crede fortemente in questo progetto, del valore sportivo e culturale di cui è portatore e che vuole, in piccolo, contribuire anche alla ripresa del Paese attraverso il ritorno alla normalità. Napoli è la città di mare più grande d'Italia e tra le più grandi e famose del Mediterraneo. Ringrazio la città per l’ospitalità”.