«Il Tour de France è rinviato e si svolgerà quest'anno dal 29 agosto al 20 settembre». L'Uci, la Federciclismo internazionale, ufficializza sul suo sito lo spostamento della Grande Boucle. «Svolgere questo evento nelle migliori condizioni possibili è ritenuto essenziale -scrive l'Uci- dato il suo ruolo centrale nell'economia del ciclismo e la sua esposizione mediatica, in particolare per i team che traggono vantaggio in questa occasione da una visibilità senza pari».



«Il Giro d'Italia si svolgerà dopo i Mondiali Uci e sarà seguito dalla Vuelta di Spagna». Lo comunica l'Uci, la Federciclismo internazionale, sul suo sito. I Mondiali, la cui data e il programma non cambiano, si svolgeranno dal 20 al 27 settembre ad Aigle in Svizzera.