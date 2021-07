Derby sull'isola azzurra tra due circoli capresi

Capri – Sarà un derby tutto isolano a decidere il vincitore del campionato regionale D1 di tennis. La finale di domenica 11 luglio vedrà infatti di fronte il Tennis Club Capri presieduto dal Maestro Peppino Di Stefano e l’ASD Capri Sporting Club Anacapri , diretto dell’imprenditore alberghiero Sergio Gargiulo. Si tratta di un evento accolto con grande entusiasmo dagli appassionati di tennis e dagli sportivi dell’isola e che porta alla ribalta i campioni della racchetta dell’isola. Comunque vada, il passaggio in serie C è assicurato per entrambi i Club ed una squadra isolana sarà campione regionale.

È la prima volta che i due club si affrontano in un match che mette in palio una posta così importante per il movimento tennistico locale.

Il TC Capri è il circolo isolano più antico e sui suoi campi hanno incrociato le racchette i grandi campioni di ieri e di oggi, basti citare Von Cramm, Mulligan, Pietrangeli, Panatta. Lo stesso presidente Peppino Di Stefano è stato uno dei più importanti arbitri internazionali di tennis a partire dagli anni ’60.