Piazza di Siena giovanile a Roma quarto posto per la Campania

Si è conclusa l'ultima giornata dello CSIO Roma Master d’Inzeo Piazza di Siena, la Coppa del Presidente Intesa Sanpaolo 2022, la competizione a squadre che vede ogni anno le rappresentative giovanili regionali competere per aggiudicarsi la vittoria in uno dei campi di gara più difficili ed impegnativi. Diciassette le rappresentative che si sono date battaglia e che hanno visto l’ottimo piazzamento della Campania che per un “soffio” non è salita sul podio conquistando un meritato quarto posto.

La squadra formata da Votino Giovanni (istruttore:Melani Falvo); Minopoli Yole (Mattia Turturiello); Vitobello Maria Lucia (De Vivo Fabrizio); Landino Giorgia (Saponara Daniele); Rossi Prudente Francesca (Maietta Marco); capitanata dal capo equipe Paolo de Colle ed accompagnata dal presidente regionale Vincenzo Montrone è stata superata solo dalla Sicilia che ha conquistato la posizione più alta, dal Veneto che ha conquistato l’argento e dalla Emilia Romagna che conquistato il terzo gradino del podio. A dimostrare l’ottimo livello tecnico degli atleti campani il piazzamento di ben tre atleti (Votino, Vitobello e Minopoli) fra i primi 30 individuali che sono stati ammessi a gareggiare nel magico ovale verde di Villa Borghese. Nella finale il campano Votino otteneva un meritatissimo secondo posto nella next generation.