Giro Mediterraneo in Rosa: prima tappa in volata alla lombarda Sara Fiorin

Festa lombarda nella prima tappa del Giro Mediterraneo in Rosa: è Sara Fiorin, alla prima vittoria tra le donne open, a trionfare all’ombra degli scavi di Paestum dopo 92 chilometri condotti ad andatura sostenuta dal gruppo composto da 91 unità.

La giovane rappresentante dell’Uae Development ha superato allo sprint, con una volata imperiale, Silvia Zanardi (Bepink) e la ciclista della Repubblica Ceca Nikola Bajgerowa (Mat Atom Deweloper). Ma l’aspetto più importante di questa prima frazione è stato il fatto che le strade attraversate dal Giro siano state colorate da centinaia di tifosi, che hanno salutato con calore le atlete al loro passaggio, a partire da Torre del Greco, dove alle 14 è stato dato il via alla kermesse.

Felicissima per la sua prima vittoria Sara Fiorin: «Una giornata fantastica - ha detto - in un contesto straordinario, reso ancora più bello dalla location di arrivo e dai tanti tifosi che ci hanno incitato lungo la strada. Sono ancora incredula per il successo: in volata sono partita lunga e ho stretto i denti. Ringrazio le compagne per il loro prezioso apporto».

A chiudere la giornata magica di Sara Fiorin, il fatto che abbia potuto indossare, nel corso della cerimonia di premiazione, oltre alla maglia ciclamino di leader, anche quella bianca di miglior under 23 e quella blu di leader della classifica a punti. Unico simbolo in corsa al momento non suo è la maglia verde dei gran premi della montagna, appannaggio di Martina Muller.

Domani, sabato 22 aprile, seconda tappa: si parte dal Salernitano, Polla (con il chilometro zero posto nella zona della certosa di Padula), arrivo ad Aiello del Sabato, in provincia di Avellino, con due gran premi della montagna che potrebbero incidere sulla prova (lunga ben 127,350 km) e quindi anche sugli equilibri della classifica generale.