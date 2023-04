Ultramaratona Milano-Sanremo, il cilentano Antonello Volpe compie l'ennesima impresa

L’ultramaratoneta cilentano Antonello Volpe ha completato l’ultramaratona più lunga d’Europa, da Milano a Sanremo. L’atleta, tesserato per la Castellabate Runners, ha ultimato i 281,7 km in poco più di 51 ore no stop, affiancato dal presidente del sodalizio cilentano Gianpiero Amato e da un altro tesserato, Francesco D’Anisi, che gli hanno prestato assistenza durante l’intero tragitto.

Una gara perfetta anche se non sono mancate le difficoltà durante il tragitto, tra pioggia, freddo e dolori fisici. Ma alla fine con grande caparbietà, Volpe, non nuovo ad imprese sportive del genere, ha tagliato il traguardo “toccando”, così come previsto dal regolamento, il mare di Sanremo.

“Sono contento di questo bel traguardo raggiunto” dice Antonello Volpe, mentre il presidente Amato aggiunge: “Ci teniamo a dire che questi risultati si ottengono con mesi e mesi di intensi allenamenti, rinunciando a tantissime cose, sacrificando tempo agli affetti e spesso uscendo ad allenarsi quando fuori è ancora notte per non sottrarre tempo al lavoro e agli altri impegni. Questo è il mondo Ultra, passione, determinazione, spirito di sacrificio , altissima soglia del dolore ma soprattutto tanto amore verso questa disciplina”.