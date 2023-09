La Femina sul ring per l’Europeo: a Manchester la sfida contro Davis

Scatta il conto alla rovescia per la grande sfida per il titolo di Campione Europeo dei pesi super gallo. Vincenzo La Femina salirà il prossimo 18 novembre sul ring della AO Arena di Manchester per sfidare Liam Davis, detentore del titolo continentale.

Un grande appuntamento per il pugile di Pagani, che nello scorso mese di giugno aveva conquistato il titolo dell'Unione Europea, battendo “a domicilio” il belga Geram Eloyan sul ring di Roosdaal. Percorso netto per La Femina e Davis nei rispettivi incontri. Davis, che detiene anche le cinture internazionali WBC e WBO, ha conquistato a novembre dello scorso anno il titolo di Campione Europeo, difendendolo poi a luglio scorso con un match-lampo, chiusa per ko tecnico alla prima ripresa contro Jason Cunningham.

Il prestigioso palcoscenico di Manchester - un'arena da 21mila spettatori - sarà dunque il prossimo 18 novembre il teatro di un incontro che si preannuncia spettacolare e che regalerà a La Femina un'altra esperienza di grande rilievo in carriera.

Già partita la macchina organizzativa anche per i tifosi del boxeur liguorino, che potrà contare sull'apporto di un buon numero di sostenitori per provare a scrivere un altro importante capitolo nella sua storia sportiva.