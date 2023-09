Circuito europeo di spada, tutto pronto al PalaVesuvio

Tutto pronto. La clessidra scandisce gli ultimi momenti del countdown, poi sarà tempo di grande scherma al PalaVesuvio e con il Circuito europeo under 17 di spada inizierà ufficialmente il viaggio verso i Campionati europei Cadetti e Giovani, che Napoli ospiterà dal 22 al 26 febbraio 2024.

Dopo la riuscita kermesse dello scorso gennaio dedicata al fioretto, il 30 settembre e il 1° ottobre l’impianto della zona orientale della città aprirà i battenti a 15 delegazioni, tra cui Stati Uniti, Brasile e Arabia Saudita, solo per citare qualche paese partecipante.

La tappa italiana del Circuito europeo under 17 di spada inizierà sabato 30 settembre con la gara individuale maschile (ore 8.30), a cui seguirà la prova a squadre femminile (ore 13).

Programma invertito domenica 1° ottobre, quando saranno in pedana le spadiste per la competizione individuale (ore 8.30) e gli spadisti nel team event (ore 13).

Sarà cospicuo il numero degli atleti italiani in gara: calcheranno le pedane napoletane ben 64 uomini su 87 partecipanti e 64 donne su 80.

Ospitando il circuito europeo di spada (nella foto di Augusto Bizzi), Napoli battezzerà la stagione internazionale. In vista dei prossimi Europei giovanili «quella di questo weekend rappresenta una tappa di avvicinamento, di fondamentale importanza per rilevare tutte le potenziali criticità e per essere impeccabili nel momento decisivo», commenta entusiasta Sandro Cuomo, Hall of Fame, oro olompico ad Atlanta 1996, nonché promotore dell’evento all'ombra del Vesuvio.