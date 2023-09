Ad Ancona gli Assoluti classi olimpiche: Campania con dodici velisti al via

Via ai tricolori di tutte le discipline olimpiche della vela ad Ancona, riuniti in una sola data e location per uno dei fiori all’occhiello dell’attività agonistica della Federvela. L’organizzazione del CICO 2023 Edison Next è affidata ai circoli nautici anconetani: SEF Stamura, Ancona Yacht Club, Assonautica Ancona e Lega Navale Italiana Sezione di Ancona. Presenti un totale di oltre 250 tra veliste e velisti da tutta Italia a contendersi i titoli tricolore. Il programma prevede regate fino a domenica 1 ottobre, ed è scandito anche da momenti ufficiali e istituzionali ed eventi collaterali e conviviali. Si parte mercoledi 27 settembre con la cerimonia di apertura che convoglierà tutti i partecipanti, prevista all’interno del porto turistico Marina Dorica.Regate da giovedì 28 settembre a domenica 2 ottobre.

Nutrita la presenza di atleti della V ZONA : nella classe 49er Riccardo e Federico Figlia di Granara del Circolo del Remo e della Vela Italia, nella classe Ilca 7 Giancarlo Balsamo dello Yacht Club Capri e Raffaele Milano del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, nella classe ILCA 6 F Ginevra Caracciolo della Lega Navale di Napoli e Giorgia Deuringer del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, nella classe kiteboarding Gaia Falco del Circolo del Remo e della Vela Italia e Alessandro Giannini del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, nel 470 misto Marianna Gambuli e Domenico Battinelli del Circolo del Remo e della Vela Italia, nella classe ILca 6 Alessandro Mare del Circolo Canottieri Irno e Antonio Persico della Lega Navale di Napoli

Al CICO anche gli UdR Antonio Rutoli nella Giuria internazionale, Gennaro Rutoli nel Comitato di Regata ILCA e Carlo Coppola nel Comitato di Regata Hansa - 2.4 mentre Cristiano Panada sarà nel comitato tecnico per i controlli di stazza.