“Le vele per il Parkinson”, al Savoia per la ricerca

Una manifestazione velica per la diffusione delle conoscenze sulla malattia di Parkinson. Si terrà sabato 30 settembre (dalle ore 11:00) la prima edizione di “Le vele per il Parkinson”, organizzata da Reale Yacht Club Canottieri Savoia e Fondazione Limpe per il Parkinson onlus e patrocinata da Federazione Italiana Vela.

L’iniziativa si terrà sulla Banchina Santa Lucia a Napoli, sede del Circolo Savoia.

I soci del club che quest’anno celebra il 130° anniversario dalla fondazione, metteranno a disposizione le proprie imbarcazioni per portare a bordo i pazienti affetti da Parkinson. Gli equipaggi si imbarcheranno per una “passeggiata” velica fino a Posillipo, per rientrare poi in banchina, dove sarà allestito uno stand della Fondazione Limpe per il Parkinson onlus allo scopo di raccogliere fondi da destinare alla ricerca e informare i cittadini della malattia.

Fabrizio Cattaneo della Volta, presidente RYCC Savoia, afferma: «Con la manifestazione “Le Vele per il Parkinson” ci proponiamo di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa malattia neurodegenerativa molto diffusa, ma purtroppo ancora poco conosciuta. Il Parkinson è essenzialmente una malattia del movimento; l’idea è che l’attività fisica e sportiva siano supporti fondamentali, che possono rallentare la progressione della malattia e migliorare la qualità di vita dei pazienti. Per questo motivo abbiamo pensato che organizzare “Le Vele per il Parkinson” possa rappresentare per i pazienti una valida occasione per superare i propri limiti e spingersi oltre».

Mario Zappia, presidente Fondazione Limpe per il Parkinson onlus, sottolinea: “La nostra è una organizzazione no-profit con finalità di solidarietà sociale. Il principale obiettivo della Fondazione Limpe è il sostegno alla ricerca medico-scientifica, la divulgazione dell’informazione sulla malattia di Parkinson e i disturbi del movimento e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle istituzioni nei confronti di questa malattia. Da anni siamo al fianco delle persone affette da malattia di Parkinson per migliorare significativamente la loro qualità di vita e quella delle persone che lottano con loro”.

All’iniziativa interverranno anche Antonietta De Falco, consigliere FIV; Aniello Cucciniello, comandante Quartier Generale Marina Militare; Paolo Barone, coordinatore “Le Vele per il Parkinson” Napoli.