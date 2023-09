Wing Foil Free Ride, a Reggio Calabria brilla il Savoia

Volano le vele del Savoia. E non è un modo di dire. Al campionato italiano Wing Foil Free Ride, l'evento sportivo organizzato dal Circolo Velico Reggio Calabria, i tre atleti bianco blu sono stati protagonisti di straordinarie performance. Ernesto De Amicis si è confermato dominatore assoluto con una clamorosa serie di vittorie: 5 primi posti nelle 5 prove in programma che lo hanno portato sul gradino più alto del podio. Andrea Gribaudo ha confermato la sua crescita aggiudicandosi un meritatissimo quinto posto assoluto. La talentuosa Elena Guazzaloca si è aggiudicata il titolo femminile, con un primo posto di categoria e un bel sesto posto assoluto. I risultati confermano la bontà del lavoro svolto quotidianamente nelle acque del golfo di Napoli dalla squadra allenata da Chiara Nonno, che li guida con dedizione e passione.

Un po’ windsurf, un po' kitesurf e sup, il WingFoil ha un’ala gonfiabile, "facile" da regolare, che si tiene in mano e permette di sfruttare il vento a bordo di qualsiasi tavola.

Per De Amicis un 2023 da ricordare con il successo nel circuito Mondiale Under 19. Il ragazzo di Fuorigrotta ha cominciato a sei anni con il windsurf. Oggi il suo palmares è stellare. Nel 2022 campione europeo U15 , vicecampione del mondo U15 e vicecampione italiano U17. Detentore del record del mondo di foil pumping. Nel 2023 campione italiano assoluto, campione del mondo ed europeo U17, Vicecampione europeo U19, campionde del mondo U19. «Sono grato per i risultati che ho raggiunto finora nel mio percorso. Questi successi rappresentano il frutto del mio impegno, della mia dedizione e del mio costante desiderio di migliorare. Sono felice dei traguardi che ho superato e delle sfide che ho affrontato. Ma sono ben consapevole che il cammino verso il successo è un percorso in continua evoluzione, e non voglio sedermi sugli allori. La mia determinazione ad andare avanti è più forte che mai. Sono pronto a investire ancora più energia per continuare a crescere e raggiungere nuovi obiettivi», le parole di De Amicis.