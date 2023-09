Sportcity day a Somma Vesuviana

Lo SportCity day di Somma Vesuviana ha riscontrato un’ottima partecipazione. L’evento, svoltosi presso la piazza Vittorio Emanuele III, ha visto la partecipazione di tanti cittadini, accorsi anche dai paesi limitrofi. Si tratta della prima e massiccia adesione della città alla kermesse ideata dalla Fondazione SportCity, che si è tenuta contemporaneamente in 140 città italiane. Di queste solo tre della Campania: Napoli, Rotondi e, appunto, Somma Vesuviana.

La manifestazione è stata organizzata dall’asd Pro Sport Movement, patrocinata dal Comune di Somma Vesuviana, ed ha visto la partecipazione di numerose associazioni sportive e realtà territoriali, che hanno permesso ai tanti giovani e meno giovani di provare numerose discipline: karate, chanbara, tennistavolo, atletica leggera, giochi della tradizione popolare (tiro alla fune e corsa coi sacchi), tennis, pickleball, pattinaggio artistico e pallacanestro.

Durante l’evento c’è stata anche un’esibizione di chanbara tenuta dal maestro Giovanni Desiderio, uno dei massimi esponenti della disciplina in Italia e già presidente nazionale della Federazione Sports Chanbara Italia. Presente anche il campione paralimpico Claudio De Vivo, sommese doc, per testimoniare che «la disabilità non deve essere un limite» e che «lo sport può aiutare a superare i momenti bui».

«La nostra piazza è una delle più belle e spaziose della provincia di Napoli. È bello vederla piena di giovani provenienti anche da paesi limitrofi», ha dichiarato il primo cittadino Salvatore Di Sarno. «Grazie alle 13 associazioni sportive, tutte del territorio e quasi tutte di Somma Vesuviana, per la disponibilità e per aver fatto provare tanti sport alle persone accorse. Una grande festa, sicuramente da riproporre»», ha assicurato il sindaco Di Sarno.

«Sono molto felice di aver partecipato all’organizzazione dell’evento, che penso sia riuscito molto bene», ha affermato Vincenzo Neri, fiduciario Coni per il Comune di Somma Vesuviana, nonché consigliere comunale. «Abbiamo avuto tante associazioni, tante discipline sportive e raggiunto lo scopo che ci eravamo prefissati: far provare o conoscere gli sport, creare un momento di aggregazione e promuovere i corretti stili di vita. Se riusciamo ad inculcare nei bambini la mentalità sportiva, avremo cittadini migliori», ha concluso convinto Neri.