Il Club scherma Salerno protagonista ad Ancona con il terzo posto del fiorettista Under 14 Giuseppe Di Martino

Medaglia di bronzo ad Ancona e trionfo nella classifica generale nazionale per il fiorettista salernitano Giuseppe Di Martino.

Il talentuoso portacolori del Club Scherma Salerno, categoria Allievi, è salito sul terzo gradino del podio nella seconda e ultima prova del Grand Prix Kinder Joy of Moving Under 14 svoltasi sulle pedane doriche e grazie a questo risultato, che si unisce al successo che conseguì nella prima tappa del circuito dello scorso dicembre a Verona, ha conquistato il trofeo Grand Prix Kinder Joy of Moving 2023 che riceverà a Riccione, il mese prossimo, in occasione dei Campionati Italiani di categoria.

Di Martino, protagonista anche ad Ancona di una gara di altissimo livello, è stato fermato solo in semifinale dal bresciano Nicolò Rossi, poi classificatosi secondo alle spalle di Roberto Cazzani della Scherma Monza, ma la terza posizione gli è stata sufficiente per coronare il sogno di vincere il Grand Prix.

Buona prova anche per gli altri giovanissimi fiorettisti del Club Scherma Salerno in pedana ad Ancona: Nicola Cuomo e Martin Coppola nella categoria Maschietti, Greta Planzo ed Elisa Gaudino tra le Bambine, Andrea Pianese tra i Giovanissimi, Sirya Bernadett Lambiase e Karol Rispoli tra le Giovanissime, Lorenzo Tina, Luca Giordano, Maurizio Silvestri ed Edoardo Di Giacomo tra i Ragazzi, Martina Funari tra le Allieve, Anna Marie Maisto tra le Ragazze, Mario Malangone, Mattia Tedesco e Andrea Raffaele Cammarota tra gli Allievi.

Le soddisfazioni per lo staff guidato dal maestro Marco Autuori, e composto dai tecnici Stefano Apolito, Francesco Lauro Izzo, Luca Bottiglieri e dalla preparatrice atletica Valentina Iemma, non finiscono qui.

Il Club Scherma Salerno, infatti, è stato protagonista anche ai Campionati Italiani Under 23 di Vercelli con Francesco Pio Iandolo che ha chiuso al sesto posto la gara individuale (sfiorando l'accesso alla semifinale contro il carabiniere toscano Tommaso Martini che si è imposto all'ultima stoccata, con il punteggio di 15-14) e in quarta posizione nella prova a squadre miste con il team dell'Esercito, gruppo sportivo di appartenenza dell'atleta foggiano che ormai da anni si allena a Salerno.