Un vero successo il Circuito europeo cadetti di fioretto al PalaVesuvio

Cala il sipario, ma è solo un arrivederci. Termina con un vero successo il Circuito europeo cadetti di fioretto, manifestazione patrocinata dalla Regione Campania, dalla Città Metropolitana di Napoli e dal Comune, portata all’ombra del Vesuvio da Sandro Cuomo, Hall of Fame e oro ad Atlanta 1996. Dopo undici anni la scherma internazionale ha fatto nuovamente capolino nel capoluogo partenopeo e il trionfo organizzativo dell’evento fa ben sperare in vista della candidatura di Napoli a sede dei Giochi Europei under 23 di scherma nel 2026. Una proposta condivisa da Eurofencing e Fis, nell'anno che dovrebbe sancire e celebrare Napoli capitale europea dello sport.

«Insieme al Comune e alla Confederazione europea di scherma, già comincia a prendere forma l’idea di portare a Napoli gli Europei under 23 nel 2026», afferma Sandro Cuomo, direttore tecnico del Club Schermistico Partenopeo. «Questa del Circuito europeo si è dimostrata una tappa significativa: ho ricevuto molti complimenti per l’organizzazione da tanti protagonisti; la soddisfazione dei partecipanti è un buon punto di partenza per la candidatura della città di Napoli ad ospitare gli Europei di scherma».

Entrambe le gare degli under 17 hanno visto un dominio quasi assoluto a stelle e a strisce: nella prova maschile trionfa lo statunitense Bruk davanti ai compagni di squadra Rusadze e Kao, che ha diviso il terzo gradino del podio con il portacolori di Singapore, Loo. Tra le cadette vince la pisana Vittoria Pinna, che fa risuonare l’Inno di Mameli tra le pedane del PalaVesuvio. Le statunitensi hanno mostrato il loro valore: dietro all’italiana si sono classificate Senic, Lung e Pevzner.

Nella due giorni del PalaVesuvio il parterre è stato ricco di appassionati e curiosi. E' intervenuto l'assessore allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante, che ha riconosciuto la buona organizzazione e ha ribadito ancora una volta il ruolo che lo sport deve assumere nella nostra città. «L’attività sportiva deve essere un’ancora per tutti quei giovani delle periferie lasciati a loro stessi. Per questa ragione ho desiderato che l’ingresso al palazzetto di Ponticelli fosse libero a tutti, perché potesse rappresentare una novità per i ragazzi del quartiere», ha sottolineato l’esponente della Giunta Manfredi.

Presenti Valerio Aspromonte, oro a Londra 2012, Gennaro Esposito, presidente della Commissione Sport di Palazzo San Giacomo, il consigliere comunale Massimo Cilenti, Aldo Cuomo, presidente della Federscherma regionale, Giorgio Scarso, numero uno della Confederazione europea di scherma, Paolo Azzi, presidente della Federazione italiana scherma, e il consigliere federale Matteo Autuori. Non è mancato il saluto del console generale degli Stati Uniti d'America a Napoli, Tracy Roberts-Pounds, data la cospicua delegazione statunitense (nelle foto di Barbara Vittoria Vitale).