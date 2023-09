Domenica 1 ottobre, a partire dalle ore 16, settima edizione del torneo di pallanuoto Big 4 Santa Lucia, manifestazione organizzata dall'avvocato Francesco Salerno. In gara Canottieri, Acquachiara, Ischia Marine Club e Waterpolo Lions. Ad ospitare l'evento il Club del Molosiglio presieduto dal professore Giancarlo Bracale.

Spiega l'avvocato Salerno: «L’evento ha l’obiettivo non solo di promuovere la pallanuoto con la partecipazione dei campioni attuali e delle vecchie glorie ma ha anche il fine sociale di coinvolgere il territorio di Santa Lucia attorno a questa magica disciplina sportiva che non è mai valorizzata abbastanza per quanto in realtà è bella. Dopo il Quadrangolare ci sarà la consueta partita dei master capitanati dal dottor Maurizio Marassi e dei giornalisti capitanati da Antonio Sasso, direttore del Roma.

Sarà una grande festa dello sport con la presenza dei campioni dei 4 circoli, delle vecchie glorie della pallanuoto e dei dilettanti che provengono dal mondo dello spettacolo, del giornalismo e delle istituzioni, ma anche magistrati, libero professionisti e sportivi di altre discipline. Il contesto estremamente partecipativo sarà la chiave del successo della manifestazione: il fatto di coinvolgere il territorio, di miscelare agonisti e dilettanti, sportivi ed istituzioni, vecchie glorie dello sport e giornalisti, darà all’evento un valore aggiunto per avvicinare la gente a questa meravigliosa disciplina sportiva per proseguire nella nostra romantica tradizione di giocare nel quartiere di Santa Lucia».

