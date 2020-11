Tutti, ma proprio tutti, hanno voluto salutare e omaggiare Diego Armando Maradona. Da ogni angolo del mondo, famosi e non famosi hanno voluto mandare un abbraccio forte, anche se ideale, al più grande calciatore di tutti i tempi. «Ciao Diego, mago della pelota» il messaggio sui social di Valentino Rossi, il pluridecorato del motociclismo italiano che di diego aveva pure indossato la maglia numero 10 dopo uno dei tanti Gp vinti.

«Sei sempre stato un genio. Oggi è un giorno molto triste e una grande perdita. Ma tu amico mio sei eterno. Ciao Diego. Riposa in pace» il messaggio dell'ex allenatore del Napoli Carlo Ancelotti, sentito come sentito è quello di José Mourinho: «Don Diego... Mi mancherai amico». Le parole di David Beckham: «Una giornata triste per l'Argentina e per il calcio, mentre celebriamo la grandezza di ciò che quest'uomo ci ha dato... Giocando con passione, spirito, un puro genio. Ero felicissimo di incontrare Diego e mancherà a tutti».

O anche quelle di Cristina Kirchner, ex presidente e attuale vice della Repubblica argentina: «Tanta tristezza. Se ne va un grande. Addio Diego, ti vogliamo molto bene. Un abbraccio enorme ai tuoi parenti e ai tuoi cari».

Tanti messaggi anche dal mondo della Formula 1 con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, come dal mondo Nba: «Il mondo ha perso uno dei più grandi giocatori di calcio mai vissuto, Diego Maradona. Incontrarlo è stato una delle emozioni più grandi della mia vita. Riposa in pace, amico mio. Le mie preghiere sono per la sua famiglia» il tweet di Magic Johnson, ex stella dei Lakers. Un argentino come lui, Manu Ginobili, ha voluto tributargli il rispetto via social: «Sono molto triste! Grazie Diego per i tanti momenti belli! Un enorme abbraccio a tutta la sua famiglia e a un popolo che lo ha amato profondamente».

The world lost one of the greatest soccer players that ever lived Diego Maradona. It was one of the thrills of my life when I got to meet him. Rest In Peace my friend and my prayers go out to his family. 🙏🏾 pic.twitter.com/SgQvij7a72

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) November 25, 2020