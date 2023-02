Muay thai, Luca Falco difende il titolo mondiale in Thailandia

Dopo aver conquistato 4 cinture in un solo anno (campione italiano nel luglio 2021, campione del Mediterraneo a dicembre dello stesso anno, campione europeo a marzo 2022 e campione mondiale a luglio scorso) ed essere entrato nella storia della Wbc Muay thai come unico atleta con 4 titoli in carica in un solo anno, Luca Falco prova ad entrare nella ristretta cerchia delle leggende del ring volando in Thailandia per difendere il suo titolo mondiale.

Durante l’Amazing Muay Thai Festival (https://www.amazingmuaythaifestival.com/) il 34enne atleta originario di Portici che combatte per la Sorrento Boxing sarà chiamato alla difesa del suo titolo mondiale. Il festival rappresenta un evento unico, organizzato dal governo thailandese per la promozione turistica del proprio Paese (Amazing Thailand infatti è proprio lo spot del ministero del Turismo thailandese https://www.tourismthailand.org/home) e vi partecipano i migliori atleti di tutto il mondo ed i migliori maestri thailandesi e stranieri.

Avversario di Luca Falco sarà il thailandese Nabil Anane, atleta top di stanza al camp Venum Muay Thai di Pattaya. L’incontro è in programma oggi a Hua Hin, splendida località turistica nella provincia di Prachuap Khiri Khan a 150 km dalla capitale Bangkok. Per prepararsi al meglio al clima ed al fuso orario Luca Falco ed il suo allenatore Angelo Veniero sono partiti lo scorso 17 gennaio dall'Italia per allenarsi presso il Fairtex Camp, una palestra thailandese che si trova a Pattaya e fucina di campioni, che ha messo sotto contratto l’atleta italiano.