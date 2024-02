Gli studenti della Federico II agli ​University esports masters

University esports masters (Ue masters) annuncia il lancio della stagione 2024, con tornei competitivi per studenti universitari di tutta Europa. La competizione comprende tornei di League of legends, Valorant, Rocket league, Teamfight tactics e Clash royale.

University esports masters è la competizione internazionale per studenti universitari, dove gli studenti provenienti da tutta Europa competeranno per il titolo di campione europeo universitario. L'edizione 2024 sarà l'ottava stagione della competizione e avrà un montepremi totale di €14.000.

Il team «See Unina», composto da studenti dell'università degli studi di Napoli Federico II, è stato incoronato campione nazionale di League of legends. Questo ha permesso loro di essere qualificati e rappresentare l'Italia nella competizione europea.

Più che una semplice competizione di esports

Gli obiettivi principali di Ue masters sono molteplici come promuovere un senso di comunità tra i giocatori di tutta Europa, offrire loro l'opportunità di competere in tornei internazionali di alta qualità e fornire delle opportunità alle prossime generazioni di portare avanti il mondo gli esports.

Oltre a supportare i giocatori in una potenziale carriera come professionisti negli esports, l'evento è un'opportunità per molti studenti di assumere ruoli retribuiti nell’organizzazione e nella gestione della trasmissione - sia davanti che dietro la telecamera.

Questo offre alla prossima generazione di talenti, non solo giocatori, preziose possibilità di ottenere la loro prima esperienza professionale nell'industria degli esports, in rapida crescita.

I giochi per giocatore singolo inclusi in Ue masters - Teamfight tactics e Clash royale - sono ora aperti agli studenti per iscriversi. Per partecipare, gli studenti devono essere iscritti a università registrate alle competizioni nazionali associate (in Italia, questa competizione è University esports), e non essere giocatori professionisti.

Le registrazioni sono aperte fino al 6 marzo, e i giocatori interessati possono registrarsi tramite il sito web ufficiale della competizione: uemasters.com

Il torneo di Teamfight tactics si terrà il 9 e 10 marzo, distribuendo un montepremi di €550 tra i suoi migliori giocatori. Il torneo di Clash royale si svolgerà il 16 e 17 marzo, con un montepremi di €350 per i migliori giocatori.

Qualificati per i giochi di squadra

Le squadre saranno formate dai qualificati nazionali di ciascun paese, permettendo agli studenti di rappresentare il proprio paese nella competizione e lottare per il titolo di campione europeo. Le squadre che rappresenteranno l'Italia sono i finalisti dell'University esports winter Split:

«Outplayed Genova» dell'università degli studi di Genova rappresenterà l'Italia in Rocket league.

Le date del torneo di Rocket league sono le seguenti: il Swiss round si svolgerà il 4 e 5 maggio, seguito dai playoffs e dalla finale il 11 e 12 maggio. Il montepremi per le migliori squadre è di €2.100.

Per League of legends, «See Unina» dell'università degli studi di Napoli Federico II e «Yutoru pesigod», rappresentanti del politecnico di Milano, si sono qualificati per la competizione continentale. Per questa competizione, il Swiss round è previsto per il 20 e 21 aprile, seguito dai playoffs il 18 e 19 maggio.

Le squadre di Valorant saranno «Centrale del latte di Milano» dell'università degli Studi di Milano e «See Sapienza», rappresentanti La Sapienza università di Roma. Per questa competizione, il Swiss round si terrà il 27 e 28 aprile, con i playoffs che si svolgeranno il 25 e 26 maggio.

La grand final per League of legends e Valorant si svolgerà di persona presso una location a sorpresa nel mese di luglio, con le prime due squadre che si sfideranno al meglio delle cinque per determinare il campione europeo. Il montepremi per ogni gioco è di €5.500.