15:50

Dopo tre mesi e mezzo, da domani sera (sabato) riapre al pubblico nel rispetto dei protocolli sanitari previsti per i parchi pubblici (tra le misure c'è il controllo delle temperatura all'ingresso). In programma c'è la prima riunione(inizio corse alle 18, ultima gara prevista per le 22) ma porte aperte gratuitamente fin dalle 17. In funzione il bar e la sala scommesse.«Finalmente il ritorno del pubblico alle corse ed alla normalità - commenta il presidente della Ippodromi Partenopei, Pier Luigi D'Angelo - l’opportunità di godere della bellezza delcon la tranquillità di essere in un luogo sicuro che offre contemporaneamente svago, spettacolo sportivo e distanziamento all’aria aperta per grandi e piccini».