«Mi hanno chiesto anche se fossi italiana…questa è la mia ultima partita in Nazionale, sono stanca. Non puoi capire». Il duro sfogo tra le lacrime di Paola Egonu arriva a fine partita dopo il 3-0 agli Usa che ha regalato alle azzurre il bronzo al Mondiale di volley. Proprio ai margini della zona mista, la stella della Nazionale è esplosa con il suo procuratore Marco Reguzzoni e il video è stato catturato da un tifoso e postato sui social, dove è diventato immediatamente virale.

Egonu, lo sfogo tra le lacrime

Un altro filmato, poi, riprende l'azzurra mentre abbraccia in campo il libero Monica De Gennaro. Forse un addio, o forse l'intenzione di prendersi una pausa da un ambiente che, evidentemente, non risparmia nessuno. Ma ecco che qualche minuto dopo, ai microfoni di Rai Sport, Egonu precisa. «Sono molto stanca adesso, potrei prendermi una pausa dalla nazionale, non dico però di lasciarla». Vedere così una campionessa è comunque una sconfitta. E non solo per lo sport.