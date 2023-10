Paola Egonu, nuovo look per il ritorno in Italia: «Inizia una nuova era»

Paola Egonu cambia look per festeggiare il ritorno in campo in Italia. La pallavolista azzurra, protagonista anche nell'ultimo Festival di Sanremo, è di nuovo impegnata nel nostro campionato con il Vero Volley Milano dopo una stagione in Turchia. E per l’occasione ha deciso di festeggiare con un cambio radicale di look.

In campo con Milano per la prima giornata del campionato di Serie A, Paola Egonu sfoggerà un nuovo look, con i capelli totalmente biondo platino che non la faranno passare inosservata agli spettatori della sfida contro Busto Arsizio che segna l’esordio in campionato.

L’intenzione sembra quella di dare un taglio al passato, e cominciare un nuovo capitolo della propria vita. Il commento della giocatrice sul proprio profilo Instagram è eloquente: «Inizia una nuova era». Forse per lasciarsi alle spalle una difficile estate piena di polemiche tra il libro del generale Vannacci e gli infelici europei con l'Italia.