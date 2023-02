Podismo nella Città degli Innamorati: il 5 marzo la «San Valentino Corre»

Il podismo sbarca nella Città degli Innamorati. Domenica 5 marzo San Valentino Torio accoglierà i podisti che parteciperanno alla prima edizione della “San Valentino Corre”. La gara, organizzata dalla giovanissima associazione Sarno Athletics, si snoderà su un percorso cittadino di 10 chilometri.

Un tracciato veloce, che vedrà misurarsi su strada i più importanti podisti provenienti da tutta la Campania e dalle regioni limitrofe. Un ospite d'eccezione terrà a battesimo l'evento. A San Valentino Torio arriverà infatti Giorgio Calcaterra, pluridecorato maratoneta che nel 2017 è stato anche insignito dal Coni della Medaglia d'oro al Valore Atletico.

Saranno 750 gli atleti al via, motivo di grande orgoglio per Vincenzo Ripa, ex arbitro di calcio in Serie B, che oggi presiede l'Asd Sarno Athletics: «Abbiamo raggiunto in pochissime ore il limite massimo di iscritti e siamo convinti che il territorio risponderà con grande partecipazione a questa edizione».

Lunedì 27 febbraio alle 12, presso la sala consiliare di Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa di presentazione, a cui parteciperà tra gli altri anche Paola Berardino, delegato provinciale di Salerno del Coni.