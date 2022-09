Posillipo, arriva il gigante Milos Milicic

Fisicità e leadership. Centimetri ed esperienza. Il Posillipo completa la rosa con l’ingaggio di Milos Milicic. Serbo ma di passaporto ungherese, il pallanuotista di Novi Sad arriverà all’ombra del Vesuvio il 14 settembre in serata, pronto ad aggregarsi a capitan Paride Saccoia e compagni l’indomani. Profilo giusto per la difesa (191 cm), il classe 1991 si è reso protagonista nel campionato magiaro con il Miskolci VLC, arrivando ai quarti di finale della Len Euro Cup. Con il Radnicki Kragujevac ha vinto la Lega Adriatica, il campionato e la Coppa nazionale nel 2020-2021, mentre nella stagione successiva è stato protagonista in Champions League, dove ha realizzato 8 gol in 13 partite disputate. Milicic si è distinto anche con la calottina della nazionale serba in tutte le selezioni giovanili, vincendo i Mondiali di categoria e le Universiadi di Shenzhen, in Cina, nel 2011.

«Ringrazio il presidente Aldo Campagnola che mi ha incoraggiato a concludere questa importante trattativa», spiega Luigi Massimo Esposito, consigliere delegato alla pallanuoto. «Con la conferma di Tyler Abramson, e gli ingaggi di Ben Stevenson e di Milos Milicic, abbiamo completato il roster della nostra squadra, inserendo giocatori di grande esperienza internazionale, con l'auspicio di poter tornare a giocare presto anche in Europa», dichiara fiducioso il dirigente rossoverde. «Con l'inserimento in prima squadra di ben tre atleti del vivaio del Circolo Nautico Posillipo, abbiamo voluto contenere sempre i costi della nostra formazione, che parteciperà al prossimo campionato di serie A1, sotto controllo, nei limiti del budget», conclude Esposito. Sabato 22 ottobre l’inizio della regular season.