San Giuseppe, buon pari a Pesaro: Dian Luka e Salas firmano il 2-2

Secondo pareggio consecutivo per il Real San Giuseppe, che impatta sul campo dei campioni d'Italia dell'Italservice Pesaro. A dispetto del tricolore sul petto dei padroni di casa, il match del Pala Nino Pizza è uno scontro diretto in zona salvezza, visti i numeri espressi dalle due compagini.

In campo va in scena una gara equilibrata, con Pesaro più cinica nel primo tempo a dispetto di un Real migliore sul piano del gioco e uno scenario diametralmente opposto nella ripresa.

La cronaca. Nel primo tempo il Real si ritrova in svantaggio in maniera immeritata. Gioca bene la squadra di Scarpitti, ma di fatto regala due reti ai padroni di casa. La prima dopo 4’, con Kytola che dalla fascia sinistra “buca” Bellobuono sul suo palo di competenza.

Il San Giuseppe reagisce e prende in mano le redini del gioco. Duarte trova una deviazione in angolo, poi la velenosa conclusione di Patias anticipa di 1’ il pareggio. Punizione gialloblu per retropassaggio irregolare dell’Italservice: schema Patias-Cesaroni, con palla a Dian Luka che fa 1-1. Meno di un minuto e Galletto chiama Lopez alla deviazione in angolo.

Flash Pesaro con una sventola di Murilo deviata da Bellobuono, poi il palo nega al Real la gioia del raddoppio su diagonale di Igor. Al 17’ un’uscita avventata del portiere gialloblu regala a Joao Miguel la palla del 2-1, risultato su cui si va all’intervallo.

Nel secondo tempo meglio l'Italservice, che quando non pecca in precisione sbatte contro il muro eretto da Bellobuono. Il portiere del Real e della Nazionale italiana si produce al 7' in due interventi prodigiosi nel giro di pochi secondi su Canal e Pires, poco prima del salvataggio provvidenziale di Igor sulla linea.

Nel momento migliore dell’Italservice arriva il pari del San Giuseppe con una gran bella giocata di Salas, al termine di una combinazione tutta di prima al limite dell’area biancorossa. Nel finale Pesaro tenta la carta del portiere di movimento e rischia di subire il tris gialloblu con Igor, che dalla distanza manca la porta di un soffio. Nelle ultimissime battute i marchigiani pareggiano il conto dei legni col punteggio che rimane sul 2-2 fino al fischio finale.