Predestinata in pedana. Figlia di due genitori polacchi, sua madre Ewa Borowa, si trasferì in Italia negli anni’90. Per diversi anni al circolo schermisco salernitano Nedo Nadi: quattro volte campionessa italiana Master, tutt'ora in carica, ed altrettante volte campionessa del mondo nella categoria «Maestri». Nata sotto una buona stella,si è aggiudicata il titolo di campionessa italiana under 23 di spada femminile ai Tricolori a Forlì.La spadista della Giannone Caserta si è imposta in finale 15-10 sulla romana Gaia Traditi delle Fiamme Oro, conquistando il gradino più alto del podio, completato da Susan Maria Sica della Lazio Scherma Ariccia e Miriana Marciano delle Lame Azzurre di Brindisi.In semifinale sconfitta 15-12 Susan Maria Sica, mentre nei quarti estromessa Federica Isola dell’Aeronautica Militare con il punteggio di 15-8.Soltanto dieci giorni fa Sara (nelle foto di Augusto Bizzi) aveva conquistato l’oro a squadre e bronzo in Coppa del Mondo under 20 a Laupheim, città tedesca situata nel land del Baden-Württemberg. Il titolo italiano under 23 vinto dall’atleta figlia d’arte conferma il suo eccellente momento di forma. Una grande vittoria in una gara-maratona con 173 partecipanti.