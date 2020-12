Mikaela Shiffrin torna a vincere e scoppia in lacrime. È questa l'immagine più bella e struggente nel secondo gigante di Courchevel, che riporta la sciatrice statunitense sul gradino più alto del podio dopo un anno complicato, a livello agonistico ma soprattutto personale per la morte del padre a febbraio. «Quanto è importante è per me questo successo? Vi assicuro che contava di più sciare bene: oggi non era facile riuscirci. Sì, è un momento speciale dopo le ferite di questo periodo», ha detto commossa dopo la discesa.

Shiffrin ha trionfato in Francia battendo l'azzurra Federica Brignone, seconda per 0''82 e autrice di una clamorosa seconda manche nella quale rischia di cadere ma resta in piedi miracolosamente, e Tessa Worley, terza a 1''09. Per lei è la vittoria numero 67 in Coppa del Mondo, la prima dopo l'ultima del 27 gennaio nel superG di Bansko, in Bulgaria, pochi giorni prima del lutto.

Sbaglia Marta Bassino, che cade nella seconda manche quando aveva più di un secondo di vantaggio: «Sono dispiaciuta, mi deve passare l’amarezza. Ma questo è lo sport, non mi abbatto per questa caduta ma continuo a vivere in questo momento di buona e basta, domani è un altro giorno».

