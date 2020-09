Accedono al secondo turno del singolare femminile al Roland Garros Sara Errani e Jasmine Paolini. Errani ha battuto la portoricana Monica Puig 6-2, 6-1.

Paolini ha superato, anche lei in due set, la spagnola Aliona Bolsova (6-4, 6-3) e nel prossimo turno affronterà la ceca Petra Kvitova, testa di serie n.7.



Subito eliminato invece Fabio Fognini, battuto al primo turno in quattro set dal kazako Mikhail Kukushkin, n.88 del mondo, con il risultato di 5-7, 6-3, 6-7(1-7), 0-6. Il finale dell'incontro è stato condizionato da un infortunio subito da Fognini durante il tie break del terzo set.



Il campione in carica dello Us Open, Dominic Thiem, numero 3 del seeding, ha invece passato il primo ostacolo parigino sconfiggendo il croato Marin Cilic, numero 40 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-3 in due ore e otto minuti. Ultimo aggiornamento: 18:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA