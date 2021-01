Trivellato Racing vince la 12 Ore del Golfo. Mercedes-AMG GT4 all'esordio in Bahrain domina la classe GT4

BAHARAIN - Il team Trivellato Racing by Villorba Corse ha vinto all'esordio la 12 Ore del Golfo nella classe GT4 con la Mercedes-AMG GT4 schierata in Bahrain per l'equipaggio formato dallo svizzero Jean Luc D'Auria e da tre piloti italiani: il promettente rookie pugliese Benedetto Strignano e i gentlemen driver Piero Randazzo e Michele Camarlinghi. Perfetta la strategia e incisivo il lavoro di squadra ai box e l'alternanza dei piloti al volante, che dopo la pole position fatta segnare venerdì hanno consentito alla Mecedes-AMG della squadra diretta da Raimondo Amadio di rimanere al comando della categoria GT4 per gran parte delle 12 ore di gara, disputata sabato (9 gennaio) e suddivisa in due manche da 6 ore con finale in notturna. Proprio nelle fasi iniziali della seconda metà di corsa l'equipaggio del team italiano è salito definitivamente al primo posto, riuscendo poi a gestire il successo di classe fino al traguardo, tagliato in ottava posizione assoluta alle spalle delle GT3.

Inizia immediatamente sul gradino più alto del podio, quindi, la seconda stagione in pista della compagine nata dalla partnership tra le due storiche realtà venete, che già lo scorso anno ha brillato nel GT Italiano in occasione del ritorno alle corse del marchio Trivellato. All'alba del secondo programma pianificato, per Trivellato Racing by Villorba Corse quello conquistato alla prima presenza sul circuito del Sahkir è un successo che rappresenta il miglior viatico in vista dei futuri impegni internazionali a seguire l'esordio vincente nel prestigioso evento in Bahrain, ormai un classico dell'endurance per vetture GT.

Il team principal Amadio ha dichiarato: "Siamo davvero felici per essere partiti con il piede giusto nel 2021, di essere tornati nel contesto internazionale e di averlo fatto nel migliore dei modi con pole position, vittoria, gara senza sbavature e una squadra che ha lavorato perfettamente al muretto box e nei cambi gomme e pilota. E' gratificante essere tornati a vincere nella 12 Ore del Golfo, come Villorba Corse ci eravamo riusciti già qualche anno fa. E' una gara che ci ha sempre visto protagonisti e in questa occasione un nuovo primo passo importante per la partnership con Trivellato Racing".

