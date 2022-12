United Cup, Italia-Brasile 3-2: Berrettini e Bronzetti chiudono i conti. Sconfitta indolore nel doppio misto. Ora la Norvegia

L'Italia ha battuto 3-2 il Brasile nella prima sfida del Gruppo E della United Cup al Queensland Tennis Centre di Brisbane. Dopo la giornata di ieri, terminata 1-1 con la vittoria di Musetti su Felipe Meligeni Alvese il Ko della Trevisan contro Beatriz Haddad Maia, nella notte Matteo Berrettini ha affrontano Thiago Monteiro tornando al successo in singolare dopo oltre due mesi: 6-4, 7-6 (9-7), in un'ora e 56 minuti. Prestazione eccezionale al servizio con l'88% dei punti con la prima (38 su 43). «Penso che il livello sia stato piuttosto alto. Sono contento per la mia prestazione, giocare per l'Italia è una questione di cuore», ha dichiarato il tennista romano.

Subito dopo Lucia Bronzetti, numero 54 Wta, ha portato gli azzurri alla vittoria aritmetica chiudendo l'incontro con Laura Pigossi in un'ora e 17 minuti (6-0, 6-2). Nel doppio misto Camilla Rosatello e Matteo Berettini hanno ceduto 6-4, 6-7 (4-7), 10-4, in un'ora e 54 minuti, a Luisa Stefani/Rafael Matos, bravi a ridurre al minimo il passivo per il Brasile, chiudendo i conti sul 3-2. Lunedì 2 e martedì 3 gennaio la seconda sfida del Gruppo E vedrà l’Italia impegnata contro la Norvegia di Casper Ruud.