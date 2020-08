Sarà stata l'aria di casa. O più semplicemente una maggiore determinazione rispetto all'avversario. Fatto sta che al Palazzurro di Pagani il pugile Vincenzo La Femina ha conquistato la sua sesta vittoria da professionista, aggiudicandosi il Trofeo delle Cinture Wbc Fpi Piuma.



Il boxeur paganese ha battuto ai punti il nicaraguense Maycol Antonio Escobar Cuevas, in un match che praticamente non è mai stato in discussione. Dalla quarta ripresa in poi, La Femina ha dettato i ritmi dell'incontro, fino al richiamo ufficiale per l'avversario che ha di fatto messo in ghiaccio il verdetto finale.



Per il giovane pugile paganese, che difende i colori della Thunder Boxing Club, prosegue dunque il "percorso netto" da quando è diventato professionista. Sei vittorie su altrettanti incontri, che accrescono le sue ambizioni per il suo futuro sul ring. © RIPRODUZIONE RISERVATA