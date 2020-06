Sarà la Givova, nota azienda campana di abbigliamento sportivo, lo sponsor tecnico per la stagione 2020-2021 della Juvecaserta, club di serie A2 di Basket che ha da poco cambiato proprietà, passando nelle mani del neo-patron Nicola D'Andrea. Nei giorni scorsi la nuova gestione aveva «sistemato» le caselle dello staff dirigenziale con l'arrivo del general manager (Lorenzo Marruganti) e del direttore sportivo (l'ex cestita campione Nba Linton Johnson), e quello tecnico con l'arrivo del coach, Massimiliano Oldoini, che ha preso il posto dell'ex bandiera della Juvecaserta scudettata (1991) Nando Gentile.







Con l'arrivo del marchio Givova, lo Sporting Club Juvecaserta inizia a mettere a posto uno dei tasselli più importanti, quello di trovare aziende che puntino su un club storico che vuole rilanciarsi. Serve l'arrivo però di altre aziende, si spera in quelle del territorio, come accaduto gli anni scorsi, quando importanti realtà produttive come Pasta Reggia o Ferrarelle sponsorizzarono il club casertano. L'accordo con la Givova riguarderà anche le due squadre di calcio a cinque di proprietà di D'Andrea, lo Spartak Caserta maschile, che militerà nel campionato di serie B, e il team femminile che sarà di scena in A2. © RIPRODUZIONE RISERVATA