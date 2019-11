Basket u16, Tar conferma esclusione della squadra composta da figli di immigrati africani di Castel Volturno

Resta confermata l'esclusione della società sportiva Asd Tam Tam Basketball dal campionato Under 16 maschile Eccellenza di basket per l'anno 2019-2010. L'ha deciso il Tar del Lazio con un'ordinanza con la quale ha respinto una richiesta avanzata dalla società, la cui squadra è composta da figli di immigrati africani nati e cresciuti a Castel Volturno ( Caserta) ma privi della cittadinanza italiana.

I giudici amministrativi hanno ritenuto «non sussistere i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare presentata dalla ricorrente società e volta sostanzialmente ad ottenere l'ammissione al Campionato Under 16 maschile Eccellenza per l'anno 2019/2020» in considerazione «sia dei profili di rito in ordine all'ammissibilità del gravame per mancato esperimento della cosiddetta pregiudiziale sportiva, per la mancata presentazione della domanda d'iscrizione al Campionato di Eccellenza nonché per la successiva mancata impugnazione della comunicazione ufficiale del 14 agosto 2019, con cui è stata resa nota la composizione del medesimo campionato; sia dei profili di merito, non risultando allo stato preclusa alla società ricorrente la partecipazione, e con essa la pratica sportiva di tutti i minori stranieri non aventi la cittadinanza italiana, al diverso Campionato Under 16 Gold in cui la società risulta essere regolarmente iscritta».

