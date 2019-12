Pazienza, costanza, fortuna: tre ingredienti che nello sport, come nella vita, possono fare la differenza. Dei primi due, la Juvecaserta ne ha fatto quasi la sua filosofia. Del terzo è sicuramente in credito, visto che dall'inizio della stagione solo per una settimana coach Gentile ha avuto a disposizione la sua squadra al completo a causa di una incredibile sequela di infortuni che tutt'ora persevera. Ma il team bianconero non si è mai nascosto dietro l'angolo, né ha cercato alibi quando sono mancati cestisti importanti che hanno condizionato le rotazioni. Nonostante il percorso diventato fin dal precampionato tutto in salita, dopo undici giornate del girone di andata, la Juvecaserta è salita sul terzo gradino della classifica del raggruppamento est, con 12 punti all'attivo, in condominio con la Feli Pharma Ferrara che l'aspetta domenica all'MF Palace per quello che si preannuncia un duello infuocato. Ieri, martedì, la ripresa della preparazione, con due sedute: mattina in palestra e ad analizzare quanto di buono prodotto e a radiografare gli errori da evitare in futuro. Pomeriggio all'insegna del basket per cominciare a scaldare mente e muscoli in vista della prossima, impegnativa trasferta di Ferrara. Allenamenti ancora differenziati per gli infortunati Allen e Cusin. Èancora prematuro sapere se uno dei due, o entrambi, potranno essere in gara nella città estense. Certo, non potranno essere al meglio della forma. Ma il team bianconero è in crescita e con gli ultimi quattro successi di fila ha dimostrato di essere in crescita esponenziale, superando le difficoltà che si affrontano venendo a mancare due uomini cardine come Cusin ed Allen.



Con la prima squadra della Juvecaserta sorridono anche gli under 18 bianconeri che stanno affrontando nel girone E la prima fase del campionato di categoria d'Eccellenza. I giovani cestisti allenati da Antonio Vinciguerra e dai suoi assistenti Pietro Falcombello e Simone Vinciguerra sono tornati vincitori da Catanzaro dove, per la decima di andata, hanno affrontato il quintetto locale del Mastria Vending, sconfitto dai casertani per 59-70. «Ottima prestazione ha commentato il tecnico degli under 18, Vinciguerra le sorti della partita non sono state mai in discussione; siamo stati sempre avanti, dal primo all'ultimo minuto, toccando più volte il vantaggio di 15 punti ha concluso Vinciguerra. Nello stesso girone della Juvecaserta c'è la rappresentativa della San Michele di Maddaloni, corsara a Brindisi.

