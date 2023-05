Benevento-Parma 2-2: cuore e orgoglio per gli stregoni al Vigorito

Il Benevento riagguanta il Parma al Vigorito e conquista un punto che lo tiene a meno sei dai playout (Cosenza 38).



Agostinelli recupera Manfredini e Paleari, gioca il primo. Novità Improta mezzala, Letizia gioca in fascia; davanti tandem Ciano-Farias. All'8' passa il Parma: Vazquez sfugge a Veseli e imbuca per Benedyczak che batte Manfredini in uscita. Poco dopo il 7 sfiora il raddoppio, Manfredini lo mura. Parma in totale controllo, all'11' imbucata di Sohm per Man che salta Manfredini ma calcia clamorosamente fuori. Si scuote il Benevento, Acampora calcia da fuori, palla di pochissimo a lato. Ci prova Ciano al 18' su piazzato, palla che sorvola di poco la traversa. Al 29' un disimpegno errato di Letizia lancia Benedyczak, ancora una parata di Manfredini.

Il Benevento pigia sull'acceleratore ma non crea occasioni nitide. Al 34' occasionissima per i sanniti, Buffon respinge un tiro di Improta, Acampora si avventa sulla respinta e calcia a botta sicura, gran salvataggio in scivolata di Delprato. Poco dopo ci prova anche Farias, calciando a giro, palla deviata in corner. Al 42' il Parma raddoppia: sale male la difesa giallorossa, Benedyczak apparecchia per Man che tutto solo deve solo insaccare. Reagisce subito il Benevento, Improta calcia addosso a Buffon. Vazquez sfiora il tris con un piattone da fuori.



Ad inizio ripresa Agostinelli inserisce Carfora per Letizia. Ciano riapre tutto di testa al 3'. Entra anche Viviani per Schiattarella. Al 17' stacca Glik da corner, palla alta. Dentro anche Tello e Pettinari per Improta e Farias. Al 31' mischia in area, su tiro di Glik nessun giallorosso riesce ad insaccare da pochi passi. Sul ribaldamento di fronte Camara sfiora il tris con uno scavino. Agostinelli inserisce anche El Kaouakibi per Veseli. Parma in dieci, rosso a Cobbaut per fallo da ultimo uomo su Ciano. Al 41' Acampora esplode un sinistro pazzesco dalla lunghissima distanza che batte Buffon, 2-2. Al 44' botta di Estevez da fuori, Manfredini si esalta al corner. L'ultima occasione è una girata di Pettinari che Buffon blocca.